صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹلوں میں ناقص صفائی، مضر صحت گوشت کا استعمال

  • ملتان
ہوٹلوں میں ناقص صفائی، مضر صحت گوشت کا استعمال

صحت کو خطرات لاحق ،شہریوں اور مسافروں کا حکام سے کارروائی کا مطالبہ

ماچھیوال(نامہ نگار) ماچھیوال اور گردونواح میں قائم متعدد ہوٹلوں پر صفائی کے ناقص انتظامات اور غیرمعیاری اشیائے خوردونوش کی مبینہ فروخت پر شہریوں اور مسافروں نے تشویش کا اظہار کیا ہے ۔ مقامی افراد کے مطابق شدید گرمی کے باوجود بعض ہوٹل مالکان صفائی کے اصولوں اور معیارِ خوراک کو نظرانداز کرتے ہوئے مبینہ طور پر مضر صحت گوشت اور جعلی دودھ استعمال کر رہے ہیں، جس سے عوام کی صحت کو خطرات لاحق ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ناقص صفائی اور غیرمعیاری خوراک کے باعث مسافروں کو مشکلات کا سامنا ہے عوامی حلقوں نے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ ماچھیوال اور گردونواح کے ہوٹلوں کی فوری چیکنگ کرائی جائے اور خلاف ورزی کے مرتکب افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

تجاوزات اور ریڑھی مافیا کا راج، ٹریفک جام معمول ، لوگوں کو شدید مشکلات کا سامنا

گیس لوڈشیڈنگ ، ایل پی جی دگنی قیمت پر فروخت

ڈپٹی کمشنر کا الائیڈ ہسپتال ون کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈپٹی کمشنر چنیوٹ کا مراکز صحت کا اچانک دورہ، سہولیات کا جائزہ

ڈی پی او چنیوٹ کی اردل روم میں اہلکاروں سے ملاقات

الائیڈ ہسپتال کے امیجنگ ٹیکنیشن عامر اقبال نے پی ایچ ڈی کر لی

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ