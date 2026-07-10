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پنجاب کے مزید 2682سکول نجی شعبے کے حوالے

  • ملتان
پنجاب کے مزید 2682سکول نجی شعبے کے حوالے

سکولوں میں تعلیمی سرگرمیوں کا آغاز 23اگست سے کیا جائے گا، ترجمان پیف

ملتان(خصوصی رپورٹر)پنجاب بھر میں مزید 2682 سرکاری سکول نجی شعبے کے حوالے کر دیئے گئے ،اگست سے پڑھائی شروع تفصیل کے مطابق پنجاب میں سرکاری سکولوں کی آؤٹ سورسنگ کے تیسرے مرحلے کے تحت مزید 2682 سرکاری سکول نجی شعبے کے حوالے کر دیئے گئے ہیں، جہاں تعلیمی سرگرمیوں کا باقاعدہ آغاز 23 اگست سے ہوگا ترجمان پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن (پیف) کے مطابق تیسرے مرحلے کی تکمیل کے بعد آؤٹ سورس کئے گئے سرکاری سکولوں کی مجموعی تعداد 13 ہزار تک پہنچ گئی ہے سکولوں کی الاٹمنٹ کے لئے این جی اوز کے لئے 40 فیصد جبکہ انٹرپنیورز کے لئے 35 فیصد کوٹہ مقرر کیا گیا تھا جن اداروں کو سکول الاٹ نہیں کئے گئے ، وہ 10 جولائی تک پنجاب ایجوکیشن فاؤنڈیشن میں اپیل جمع کرا سکتے ہیں۔ اپیل دائر کرنے کے لئے 20 ہزار روپے فیس مقرر کی گئی ہے کہ مقررہ تاریخ گزرنے کے بعد موصول ہونے والی کسی بھی اپیل پر غور نہیں کیا جائے گا۔

 

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