صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نشتر ہسپتال میں دماغی ٹیومر کا پیچیدہ آپریشن کامیابی سے مکمل

  • ملتان
نشتر ہسپتال میں دماغی ٹیومر کا پیچیدہ آپریشن کامیابی سے مکمل

آپریشن کے بعد مریض روبصحت، ہسپتال سے ڈسچارج کردیا گیا ، حکام

ملتان (لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال ملتان کے شعبئہ نیورو سرجری نے دماغ کے بڑے ٹیومر میں مبتلا 50 سالہ مریض کا پیچیدہ آپریشن کامیابی سے مکمل کرکے اسے صحت یاب ہونے پر گھر روانہ کر دیا۔ ترجمان کے مطابق مخدوم رشید کے رہائشی عبدالغفور کا 24 جون 2026 کو جنرل اینستھیزیا کے تحت ‘‘برین ٹیومر ایکسیژن’’ کا آپریشن کیا گیا۔ آپریشن کرنے والی ٹیم کے سربراہ سینئر رجسٹرار ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ نے بتایا کہ ٹیومر کا حجم اتنا بڑا تھا کہ اس نے دماغ کے دونوں ہیمسفیئرز کو متاثر کر رکھا تھا، جس کے باعث آپریشن انتہائی حساس اور چیلنجنگ تھا۔ تاہم نیورو سرجری ٹیم نے پیشہ ورانہ مہارت اور احتیاط سے ٹیومر کامیابی سے نکال دیا۔ آپریشن میں ڈاکٹر سید محمد احمد شاہ، ڈاکٹر حذیفہ خان، ڈاکٹر حبیب اور دیگر طبی عملہ شریک تھا۔ کامیاب آپریشن کے بعد مریض کی حالت تسلی بخش رہی اور مکمل صحت یابی پر اسے ہسپتال سے ڈسچارج کر دیا گیا۔ طبی حلقوں نے اس کامیابی کو نشتر ہسپتال میں پیچیدہ نیورو سرجری کی استعداد اور طبی مہارت کا اہم مظہر قرار دیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ڈیجیٹل تعلیم کیلئے ایچ ای سی کا کردار قابل ستائش ،رانا مشہود

سہولت مرکز ،ایک ہفتے میں انٹرنیشنل ڈرائیونگ پرمٹس کا اجرا

اسلام آباد ،سرچ آپریشن، 10 مشکوک افراد، موٹرسائیکل تھانے بند

آکشن کمیٹی کا اجلاس، 14، G-13کے کمرشل پلاٹس کی نیلامی پر غور

عازمینِ حج کی خدمت کو اہم ذمہ داری سمجھتے ہیں،سردار یوسف

علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ،خصوصی ضروریات کی تشخیص پر تربیتی ورکشاپ ختم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نیلا، سرخ یا سبز؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
شناختوں کا جھگڑا
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران اور امریکہ میں دوبارہ جھڑپیں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
سعود عثمانی
کیا پاک بھارت جنگ ٹل گئی؟ … (2)
سعود عثمانی
آصف عفان
کہاں آن پھنسے ہیں؟
آصف عفان
امیر حمزہ
سفارش اور شفاعت
امیر حمزہ