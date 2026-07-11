صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کارسرکارمیں مداخلت پر ملزم کیخلاف کارروائی شروع

  • ملتان
کارسرکارمیں مداخلت پر ملزم کیخلاف کارروائی شروع

ملتان (کرائم رپورٹر ) کارسرکار میں مداخلت کا الزام پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ سٹی جلالپور پولیس کو تحصیلدار عامر اقبال نے بتایا کہ ملزم آصف نے نامعلوم کے ہمراہ کارسرکار میں مداخلت کرکے ارتکاب جرم کیا ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

کارسرکار میں مداخلت کا الزام پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ سٹی جلالپور پولیس کو تحصیلدار عامر اقبال نے بتایا کہ ملزم آصف نے نامعلوم کے ہمراہ کارسرکار میں مداخلت کرکے ارتکاب جرم کیا ۔پولیس نے ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کردی ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

آٹے کی قیمتوں پر تنازع شدید، سرکاری نرخ مسترد

غزہ کوصیہونیوں کے ماتحت کرنیکا منصوبہ شرمناک، تنظیم اسلامی

میٹرک سائنس کے نتائج،کامیابی کا تناسب 80.87 فیصد

لاپتا تاجر کی بازیابی سے متعلق درخواست پرفریقین کو نوٹس

فراڈ نیٹ ورک سے مبینہ تعلق پر خاتون مسافر آف لوڈ

مطلوب بھتہ خور گرفتار،اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن