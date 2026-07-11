صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ناپ تول میں کمی پر دو پٹرول پمپ سیل، پچاس ہزار جرمانہ

  • ملتان
ناپ تول میں کمی پر دو پٹرول پمپ سیل، پچاس ہزار جرمانہ

وہاڑی (نمائندہ خصوصی) ڈپٹی کمشنر خالد جاوید گورائیہ کی ہدایت پر ڈسٹرکٹ آفیسر (انڈسٹریز) عامر رضا ایوبی نے۔۔۔

 اڈا لڈن کے مختلف پٹرول پمپوں کا اچانک معائنہ کیا۔معائنے کے دوران پیمانہ جات کی جانچ میں دو پٹرول پمپ ناپ تول میں کمی کے مرتکب پائے گئے ، جنہیں موقع پر سیل کر دیا گیا، جبکہ عدالت کی جانب سے 50 ہزار روپے جرمانہ بھی عائد کیا گیا۔ڈسٹرکٹ آفیسر نے شہریوں سے وزن اور پیمائش سے متعلق مسائل دریافت کیے اور کہا کہ اگر کسی کو ناپ تول کے حوالے سے شکایت ہو تو وہ فوری طور پر محکمہ انڈسٹریز سے رابطہ کرے تاکہ ذمہ دار افراد کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جا سکے ۔عامر رضا ایوبی نے کہا کہ درست وزن اور مقررہ مقدار کی فراہمی یقینی بنانا محکمہ کی اولین ذمہ داری ہے ۔ انہوں نے خبردار کیا کہ ویٹس اینڈ میئرز ایکٹ کے تحت ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے خلاف بلاامتیاز کارروائیاں آئندہ بھی جاری رہیں گی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

صحت کی بنیادی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ، طارق فضل

پارٹی کارکن اصل طاقت ،جماعت کو منظم کیا جائے ،فریال تالپور

ایکسپریس ہائی وے پر ٹریفک کی روانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے،کائنات اظہر

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح ،سی پی او

آئی جی کا پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز کا دورہ ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ

پنجاب فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 2ہزار لٹر مضر صحت دودھ تلف

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن