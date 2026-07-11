صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی چیمبر کی ٹیکسٹائل ایشیا نمائش میں بھرپور نمائندگی

  • ملتان
وہاڑی چیمبر کی ٹیکسٹائل ایشیا نمائش میں بھرپور نمائندگی

محمد عثمان نے سرمایہ کاری اور تجارتی روابط کے فروغ پر ملاقاتیں کیں

وہاڑی (خبر نگار، نمائندہ خصوصی) وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے 32ویں ٹیکسٹائل ایشیا انٹرنیشنل نمائش 2026 میں بھرپور نمائندگی کی۔چیمبر کے سابق سینئر نائب صدر محمد عثمان نے لاہور ایکسپو سینٹر میں منعقدہ نمائش میں شرکت کی، جہاں پاکستان سمیت مختلف ممالک کے صنعتکاروں، برآمد کنندگان اور کاروباری شخصیات نے شرکت کی۔نمائش کے دوران جدید ٹیکسٹائل ٹیکنالوجی، صنعتی رجحانات، سرمایہ کاری کے مواقع اور تجارتی روابط کے فروغ سے متعلق مختلف سیشنز منعقد ہوئے ۔محمد عثمان نے مختلف قومی و بین الاقوامی کاروباری شخصیات سے ملاقاتیں کرتے ہوئے صنعت و تجارت کے فروغ، سرمایہ کاری اور برآمدات میں اضافے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔وہاڑی چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے مطابق ادارہ قومی اور بین الاقوامی سطح پر مؤثر نمائندگی کے ذریعے مقامی صنعت، تجارت اور برآمدات کے فروغ کے لیے اپنی کوششیں جاری رکھے ہوئے ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ڈیزائن تبدیلی، بابو صابو واٹر ٹریٹمنٹ منصوبے میں تاخیر کا خدشہ

مصنوعی قلت، ایل پی جی کی قیمتوں میں خودساختہ اضافہ

ڈھکن چوری ، پلاسٹک ری کمپوزٹ مین ہول کورز لگانے کافیصلہ

10کروڑ کے غبن کیس میں ملزموں کی عبوری ضمانت میں توسیع

گرمی کی شدت سے بچاؤ کیلئے کپاس کی فصل کیلئے ایڈوائزری جاری

سفری سہولیات ،الیکٹرک ٹیکسی سکیم میں توسیع کا فیصلہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’زمانۂ حاضر کا انسان ‘
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ریڈ کارڈ، ٹرمپ، فٹبال اور ناصر گوندل کی نظم
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
غلط امریکی مفروضے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کاہنہ حادثے کا ذمہ دار کون؟
افتخار احمد سندھو
نسیم احمد باجوہ
سنگلاخ سرزمین پر اُگنے والا پھول
نسیم احمد باجوہ
مفتی منیب الرحمٰن
جب پیچھے مڑ کر دیکھتا ہوں!
مفتی منیب الرحمٰن