صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5افراد کی کھیتوں میں کام کرنے والے بچے سے زیادتی کی کوشش

  • ملتان
5افراد کی کھیتوں میں کام کرنے والے بچے سے زیادتی کی کوشش

جلال پورپیروالہ (نامہ نگار)5افراد کی کھیتوں میں کام کرنے والے بچے سے زیادتی کی کوشش، شور واویلا پر والدہ بچانے گئی تو اسماعیل وغیرہ نے خاتون تشدد کا نشانہ بنایا۔۔۔

 تفصیل کے مطابق بستی بھٹہ پونٹہ میں جلیل نامی لڑکا باغ میں مزدوری کررہا تھا کہ اسماعیل وغیرہ 5 افراد نے زیادتی کی کوشش کی. شور واویلا پر اہل علاقہ اور اس کی والدہ ثمینہ بی بی کے پہنچنے پر مبینہ ملزمان نے ثمینہ بی بی کو تشدد کا نشانہ بنایا. خاتون پر تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہوگئی. اطلاع ملنے پر صدرپولیس جائے وقوعہ پر پہنچ گئی اور مبینہ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کارروائی شروع کردی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گوجرانوالہ ڈویژن کے سرکاری ہسپتالوں میں بیڈز کی تعداد میں اضافہ نہ ہوسکا

اگوکی ماڈل ٹائون، سڑکیں تباہ، سیوریج ناکارہ

عوامی مسائل کے حل کیلئے اقدامات کرنا ہونگے :ڈی سی حافظ آباد

ٹراما سنٹر ڈسکہ کی تعمیر جلداز جلد یقینی بنانے کی ہدایت

نوشہرہ ورکاں :ماڈل بازار بارشی پانی میں ڈوب گیا

صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر سے گجرات چیمبرکے وفد کی ملاقات

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر