صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آر ایچ سی ساہوکا کی ایکسرے مشین خراب ، مریض پریشان

  • ملتان
آر ایچ سی ساہوکا کی ایکسرے مشین خراب ، مریض پریشان

بورے والا (سٹی رپورٹر ) رورل ہیلتھ سنٹر ساہوکا میں گزشتہ کئی ماہ سے ایکسرے مشین خراب ہونے کے باعث مریض شدید مشکلات کا شکار ہیں۔

 ہسپتال آنے والے سینکڑوں مریض ایکسرے کی سہولت میسر نہ ہونے پر نجی لیبارٹریوں سے مہنگے داموں ایکسرے کروانے پر مجبور ہیں ۔ شہری محمد اقبال، شہریار، محمد اسلم، محمد خان، غلام مرتضیٰ اور دیگر نے صوبائی سیکرٹری صحت پنجاب، کمشنر ملتان ڈویژن، ڈپٹی کمشنر وہاڑی اور اسسٹنٹ کمشنر بورے والا سے مطالبہ کیا ہے کہ آر ایچ سی ساہوکا کی خراب ایکسرے مشین کی فوری مرمت کرائی جائے یا نئی جدید مشین فراہم کی جائے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایکس مل آٹے کے نرخ میں کمی کا اعلان

پانی کی لائنوں میں سیوریج کی ملاوٹ،ہیضے اور اسہال کے کیسز بڑھ گئے،ماہرین کا انکشاف

جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی:ریٹائرڈفیکلٹی کی جامعیہ میں دوبارہ تقرری کی منظوری

مخالفین پریس کانفرنسز ہم کام کرکے دکھائیں گے ،میئر

اراکین پریس کلب واہلخانہ کیلئے مطالعاتی وتفریحی دورہ

وفاقی حکومت صنعتکاروں کو سہولیات دینے کے عملی اقدامات کر رہی ہے ،گورنر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر