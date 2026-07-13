صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چیمبر الیکشن، شیخ بلال کا فرینڈز آف ملتان گروپ کی جانب سے حصہ لینے کا اعلان

  • ملتان
چیمبر الیکشن، شیخ بلال کا فرینڈز آف ملتان گروپ کی جانب سے حصہ لینے کا اعلان

ملتان (لیڈی رپورٹر)ملتان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے آئندہ انتخابات کے سلسلے میں فرینڈز آف ملتان گروپ کو ایک اور اہم کامیابی حاصل ہوئی ہے۔

 معروف صنعتکار شیخ بلال احمد نے گروپ کے قائدین شیخ ندیم احمد اور شیخ فضل الٰہی سے ملاقات کے دوران مکمل حمایت کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ انتخابات میں امیدوار کے طور پر حصہ لینے کے عزم کا اظہار کیا۔اس موقع پر شیخ بلال احمد نے کہا کہ فرینڈز آف ملتان گروپ تاجروں اور صنعتکاروں کی حقیقی نمائندگی کر رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ وہ نہ صرف خود انتخابات میں حصہ لیں گے بلکہ گروپ کی کامیابی اور مضبوطی کے لئے بھرپور کردار ادا کریں گے ۔ ان کا کہنا تھا کہ چیمبر میں مثبت تبدیلی وقت کی ضرورت ہے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ملاکنڈ میں ٹیکس کے نفاذ کا فیصلہ واپس لیا جائے ، گورنر پختونخوا

آزاد کشمیر الیکشن، آئی پی پی نے سٹر ٹیجک روڈ میپ تیار کرلیا

صوبائی وزیر تعمیرات کا آرایم روڈ منصوبہ کا دورہ ،کام تیز کرنیکی ہدایت

او آئی سی وزارتی کانفرنس خواتین اہم سنگ میل ہوگی ،سیدال خان

مون سون،آئیسکو کی صارفین سے احتیاطی تدابیر اپنا

امن و امان،شہریوں کی حفاظت اولین ترجیح ،آئی جی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر