صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پھلوں ، سبزیوں کی قیمتیں عام شہری کی قوتِ خرید سے باہر

  • ملتان
پھلوں ، سبزیوں کی قیمتیں عام شہری کی قوتِ خرید سے باہر

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بازاروں میں باقاعدہ نگرانی یقینی بنائیں : شہری

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار ) مسلسل بڑھتی مہنگائی کے باعث پھلوں اور سبزیوں کی قیمتیں عام شہری کی قوتِ خرید سے باہر ہوتی جا رہی ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ روزمرہ استعمال کی اشیائے خورونوش کی قیمتوں میں مسلسل اضافے نے گھریلو بجٹ کو شدید متاثر کیا ہے ، جبکہ غریب اور متوسط طبقے کے لیے بنیادی ضروریات پوری کرنا بھی دشوار ہو گیا ہے ۔ ان کے مطابق ٹماٹر، پیاز، آلو سمیت مختلف سبزیوں اور موسمی پھلوں کی قیمتوں میں نمایاں اضافے کے باعث لوگ ضرورت کے مطابق خریداری سے محروم ہیں اور صحت بخش خوراک کا حصول بھی مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ شہریوں نے حکومت اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ ناجائز منافع خوری اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف مؤثر کارروائی کی جائے ، سرکاری نرخوں پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے اور پرائس کنٹرول مجسٹریٹس بازاروں میں باقاعدہ نگرانی یقینی بنائیں تاکہ عوام کو مناسب نرخوں پر پھل اور سبزیاں دستیاب ہو سکیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سبزیاں 60، سبز مصالحہ جات 85 روپے کلو تک مہنگے

جنرل ہسپتال :مون سون میں سٹاف کوالرٹ رہنے کی ہدایت

پنجاب میں 60 لاکھ بچے سکول نہیں جا رہے :وزیر تعلیم

حالیہ دہشتگردی واقعات میں بھارت ملوث : شذرہ منصب

ترقیاتی منصوبوں کی بروقت تکمیل اولین ترجیح:ڈی سی ننکانہ

ملک کاسیاسی، معاشی اور سکیورٹی بحران سنگین : جماعت اسلامی

آج کے کالمز

خورشید ندیم
کیا انسان بدل رہا ہے؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گلیات اور ایک جنگل
رسول بخش رئیس
میاں عمران احمد
تیل ذخائر اور عوامی سرمایہ کاری
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
لالچ‘ حرص‘ ہوس
سعود عثمانی
نسیم احمد باجوہ
نظام حیدر آباد کے محل کی ٹوٹی ہوئی اینٹ
نسیم احمد باجوہ
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
دینی جماعتوں کا کردار
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر