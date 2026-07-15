بچے تحویل میں
ملتان(لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھیک مانگتے کچرا چنتے 4 بچے حفاظتی تحویل میں لئے بچوں میں 8 سالہ محمد علی، 9 سالہ عثمان، 9 سالہ شعیب، 6 سالہ سلیم شامل ہیں بچوں کو گلشت کالونی اور ناردرن بائی پاس سے تحویل میں لیا گیا ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے بھیک مانگتے کچرا چنتے 4 بچے حفاظتی تحویل میں لئے بچوں میں 8 سالہ محمد علی، 9 سالہ عثمان، 9 سالہ شعیب، 6 سالہ سلیم شامل ہیں بچوں کو گلشت کالونی اور ناردرن بائی پاس سے تحویل میں لیا گیا ۔
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