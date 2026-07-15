صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او خانیوال کی روزانہ کھلی کچہری شکایات پر فوری کارروائی کا حکم

  • ملتان
ڈی پی او خانیوال کی روزانہ کھلی کچہری شکایات پر فوری کارروائی کا حکم

خانیوال (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار ) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر خانیوال محمد عابد کی جانب سے دفتر میں روزانہ کھلی کچہری کا انعقاد جاری ہے ۔

 ڈی پی او نے شہریوں کی شکایات اور درخواستیں سنیں، متعلقہ افسران سے موقع پر رپورٹس طلب کیں اور میرٹ کے مطابق فوری ازالے کے احکامات جاری کیے ۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ پنجاب پولیس کی اولین ترجیح شہریوں کو فوری، شفاف اور میرٹ پر انصاف کی فراہمی ہے۔ ، اس لیے کسی بھی سائل کو انصاف کے حصول کے لیے غیر ضروری انتظار یا سفارش کی ضرورت نہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ تمام درخواستوں کو قانون اور میرٹ کے مطابق نمٹایا جا رہا ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

کھلے نالے شہریوں کیلئے موت کا جال، 8 سالہ بچے کی ہلاکت کے باوجود حفاظتی اقدامات نہ ہوئے

عارضی ٹرانسفارمر ٹرالیاں شہریوں کیلئے خطرہ

عوامی مسائل میں غفلت برداشت نہیں، کمشنر مسرت جبیں

تحقیقی ثقافت اور جدید تدریسی مہارتوں کا فروغ اہم : ماہرین

سابقہ رنجش ،مخالفین کی میاں بیوی پر مبینہ فائرنگ

ایف آئی اے کی کارروائی، 2 مبینہ انسانی اسمگلر گرفتار

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر