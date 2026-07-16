جعلسازی کے واقعات
ملتان ( کرائم رپورٹر ) پولیس نے بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔ملزم منور حسین ،سجاد شریف ، ابرار یونس ، عاصم نے لاکھوں مالیت کے بوگس چیک دیئے ،پولیس نے کارروائی شروع کردی ۔
پولیس نے بوگس چیک دینے کے الزام میں چار افراد کیخلاف مقدمات درج کرلئے ۔ملزم منور حسین ،سجاد شریف ، ابرار یونس ، عاصم نے لاکھوں مالیت کے بوگس چیک دیئے ،پولیس نے کارروائی شروع کردی ۔
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