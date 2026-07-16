صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سینیٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد

  • ملتان
سینیٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن کے نومنتخب عہدیداروں کو مبارکباد

ملتان (لیڈی رپورٹر)آل پاکستان انجمن تاجران کے چیئرمین خواجہ محمد شفیق، چیمبر آف سمال ٹریڈرز ملتان شہر کے صدر ظفر اقبال صدیقی، جنوبی پنجاب کے صدر چودھری طارق کریم اور ۔۔۔۔

دیگر تاجر رہنماؤں نے انجمن تاجران حسن پروانہ سینیٹری ڈیلرز ایسوسی ایشن ملتان کے نومنتخب عہدیداروں کو انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد دی۔ وفد نے حسن پروانہ سینیٹری مارکیٹ پہنچ کر نومنتخب عہدیداروں کو پھولوں کے ہار پہنائے اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔اس موقع پر مرزا اعجاز علی، احتشام الحق، خواجہ عمار یاسر، میاں ظفر اقبال، ملک اسلم ڈوگر، محمد علی انصاری، سیف اللہ شیخ اور دیگر تاجر رہنما بھی موجود تھے ۔ 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مرکزی تھوک مارکیٹ سمیت بڑی اجناس منڈیوں میں کاروبار مکمل بند، سپلائی معطل

صنعتی زون کا تحفظ ملکی معیشت کیلئے ناگزیر،گورنر سندھ

کسی شہری کو مایوس نہیں ہونے دیں گے ،شرجیل میمن

جونیئر سائنس ٹیسٹ امیدواروں کا درخواستیں وصول نہ کرنے پر مظاہرہ

جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملے کامقدمہ درج

پنشن خیرات نہیں قانونی حق ، سندھ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن