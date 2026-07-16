روٹا ویٹر کی زد میں آ کر 11 سالہ بچہ شدید زخمی
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)کھیتوں میں روٹا ویٹر کی زد میں آکر 11 سالہ بچہ شدید زخمی، ریسکیو 1122 نے۔۔۔
ابتدائی طبی امداد کے بعد انڈس ہسپتال مظفرگڑھ منتقل کر دیا،اس بارے تفصیل کے مطابق قصبہ گجرات کے نواحی علاقہ بستی چریالی، درکھان والا میں کھیتوں میں روٹا ویٹر چلانے کے دوران افسوسناک حادثہ پیش آیا، جہاں ٹیوب ویل پر نہانے والے بچوں میں سے ایک بچے کے دھکا دینے سے 11 سالہ محمد عثمان ولد منیر احمد روٹا ویٹر کی زد میں آ کر شدید زخمی ہو گیا۔ ریسکیو 1122 کو اطلاع ملتے ہی گجرات ریسکیو سٹیشن سے ٹیم موقع پر پہنچ گئی اور زخمی بچے کو ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد انڈس ہسپتال مظفرگڑھ منتقل کر دیا۔
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