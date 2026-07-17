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استدعا منظور کرلی

  • ملتان
استدعا منظور کرلی

ملتان (کورٹ رپورٹر) ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے حافظ رؤف احمد ٹیوب ویل آپریٹر کی رٹ درخواست کی سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ٹیشنر کے وکیل راؤ محمد اقبال نے کہا کہ ہمیں مین کیس پر بحث کرنی چاہیے۔

ہائی کورٹ ملتان بینچ کے جج جسٹس محمد ساجد محمود سیٹھی نے حافظ رؤف احمد ٹیوب ویل آپریٹر کی رٹ درخواست کی سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی ٹیشنر کے وکیل راؤ محمد اقبال نے کہا کہ ہمیں مین کیس پر بحث کرنی چاہیے۔

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