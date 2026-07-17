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پکار 15 پر جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار

  • ملتان
پکار 15 پر جھوٹی اطلاع دینے والا ملزم گرفتار

دھنوٹ (نامہ نگار) دھنوٹ پولیس نے پکار 15 پر رقم چھیننے اور اغوا کی جھوٹی اطلاع دینے والے ملزم آصف مئیو کو گرفتار کر لیا۔

پولیس کے مطابق ملزم نے اطلاع دی تھی کہ ایک نامعلوم شخص اس سے ایک لاکھ روپے چھین کر اسے اغوا کرنے کی کوشش کر رہا ہے ، تاہم پولیس کے موقع پر پہنچنے پر اطلاع جھوٹی ثابت ہوئی۔ تفتیش کے دوران معلوم ہوا کہ ملزم نے اپنے کزن عامر کی عدالتی تعمیل پر رنجش کی بنا پر جھوٹی کال کی تھی۔ پولیس نے ملزم کے خلاف ٹیلی گراف ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کر لیا۔

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