صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوکری کا جھانسہ دیکر لاکھوں ہتھیانے والے ملزموں کیخلاف کارروائی

  • ملتان
نوکری کا جھانسہ دیکر لاکھوں ہتھیانے والے ملزموں کیخلاف کارروائی

ملتان(کرائم رپورٹر)ممتاز آباد پولیس نے سرکاری نوکری کا جھانسہ دیکر شہری سے لاکھوں بٹورنے کے الزام میں دو ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا۔

پولیس کو عبدالحفیظ نے بتایا کہ ملزم اویس اور اسامہ نے میرے بیٹے کو سرکاری نوکری لگانے کا جھانسہ دیکر 20لاکھ کی ڈیمانڈ کی میں نے گواہان کے سامنے ملزموں کو 17لاکھ 95ہزار ادا کئے ملزموں نے نوکری لگائی اور نہ ہی پیسے واپس کئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

بارسلونا، معروف بزنس مین چودھری امانت کے کاروبار کا افتتاح

پاک سعودیہ تعلقات اعتماد کے مضبوط رشتے پر قائم،سیدال خان

کامسیٹس یونیورسٹی، قانونی فورمز کے الیکشن، فاؤنڈرز پینل کی جیت

راولپنڈی، فائرنگ کرکے شہری کو قتل کرنے والے 4افراد گرفتار

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مراعات کو ٹھوکر کیوں نہیں؟
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صوبدار معینوی
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ ایم او یو ختم؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
پروٹوکول کلچر
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کیس پر کھیس
آصف عفان
امیر حمزہ
اے پُتّر ہٹّاں تے نئیں وکدے…
امیر حمزہ