7گیس میٹرز کٹ گئے
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 07میٹر منقطع، 65کیسز کی چیکنگ کی گئی۔ سات میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔
سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 07میٹر منقطع، 65کیسز کی چیکنگ کی گئی۔ سات میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث قواعد کی خلاف ورزی کے مرتکب پائے گئے ، جس پر متعلقہ میٹرز منقطع کر دیئے گئے ۔
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