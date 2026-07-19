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سی پی او کمپلیکس میں میٹنگ

  • ملتان
سی پی او کمپلیکس میں میٹنگ

ملتان (کرائم رپورٹر )سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے سی پی او کمپلیکس میں میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور پینڈنگ چلان، گرفتار اشتہاری مجرم، اندراج شناختی کارڈ سے متعلق بریفنگ دی گئی اور پولیس کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔

سی پی او ملتان صادق علی ڈوگر نے سی پی او کمپلیکس میں میٹنگ کا انعقاد کیا جس میں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز اور پینڈنگ چلان، گرفتار اشتہاری مجرم، اندراج شناختی کارڈ سے متعلق بریفنگ دی گئی اور پولیس کارکردگی کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ 

 

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