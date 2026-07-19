ایئرپورٹس بحال، پی پی سے اظہار تشکر
ملتان (لیڈی رپورٹر)پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود، سینئر نائب صدر رضوان عالم اور عبدالقادر شاہین نے رحیم یار خان اور بہاولپور ایئرپورٹس کی بحالی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے جنوبی پنجاب کے عوام کا دیرینہ مطالبہ قرار دیا ہے۔
پیپلزپارٹی جنوبی پنجاب کے صدر مخدوم احمد محمود، سینئر نائب صدر رضوان عالم اور عبدالقادر شاہین نے رحیم یار خان اور بہاولپور ایئرپورٹس کی بحالی کا خیرمقدم کرتے ہوئے اسے جنوبی پنجاب کے عوام کا دیرینہ مطالبہ قرار دیا ہے۔
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