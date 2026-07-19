بوگس نمبر پلیٹ پر گرفتار
ملتان (کرائم رپورٹر )موٹرسائیکل پر جعلی نمبر پلیٹ لگانے والا ملز م پولیس نے دھر لیا مقدمہ درج ۔ممتاز آباد پولیس نے دوران ناکہ بندی موٹر سائیکل سوار کو روکا نمبر پلیٹ آن لائن چیک کرنے پر جعلی پائی گئی ۔
موٹرسائیکل پر جعلی نمبر پلیٹ لگانے والا ملز م پولیس نے دھر لیا مقدمہ درج ۔ممتاز آباد پولیس نے دوران ناکہ بندی موٹر سائیکل سوار کو روکا نمبر پلیٹ آن لائن چیک کرنے پر جعلی پائی گئی ۔
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