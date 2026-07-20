کسٹمر سنٹر کھلا رہے گا
ملتان(خصوصی رپورٹر)چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے صارفین کو بلا تعطل اور مؤثر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے ریجن بھر کے جدیدکسٹمر فسیلیٹیشن سنٹرز ہفتہ کے روز بھی کھلا رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔
چیف ایگزیکٹو آفیسر میپکو انجینئر گُل محمد زاہد نے صارفین کو بلا تعطل اور مؤثر سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لئے ریجن بھر کے جدیدکسٹمر فسیلیٹیشن سنٹرز ہفتہ کے روز بھی کھلا رکھنے کا حکم جاری کر دیا۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments