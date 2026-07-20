صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تیز رفتار بس کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق

  • ملتان
تیز رفتار بس کی ٹکر، موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق

این ایل سی بائی پاس پر حادثہ، ارم بی بی جانبر نہ ہوسکی ، ڈرائیور فرار

ملتان (کرائم رپورٹر)این ایل سی بائی پاس سے ابنِ سینا ہسپتال جانے والی سڑک پر تیز رفتار بس کی موٹر سائیکل کو پیچھے سے ٹکر کے نتیجے میں 25 سالہ خاتون جاں بحق ہوگئیں، جبکہ بس کا ڈرائیور موقع سے فرار ہوگیا۔ ریسکیو 1122 کے مطابق حادثے کی اطلاع ملتے ہی موٹر بائیک ریسکیو سروس اور ایمبولینس کو فوری طور پر جائے وقوعہ پر روانہ کیا گیا۔ریسکیو اہلکاروں کے پہنچنے پر عینی شاہدین نے بتایا کہ بہن بھائی موٹر سائیکل پر این ایل سی بائی پاس سے ابنِ سینا ہسپتال کی جانب جا رہے تھے کہ پیچھے سے آنے والی کوہستان بس نے انہیں ٹکر مار دی۔ حادثے کے نتیجے میں موٹر سائیکل پر سوار 25 سالہ ارم بی بی شدید سر پر چوٹ لگنے کے باعث موقع پر ہی دم توڑ گئیں، جبکہ بس کا ڈرائیور فرار ہوگیا۔ریسکیو حکام کے مطابق لواحقین جائے حادثہ پر موجود تھے اور انہوں نے خاتون پر سی پی آر نہ کرنے کی درخواست کی۔ بعد ازاں لواحقین میت اپنے ساتھ لے گئے اور کسی بھی قسم کی قانونی کارروائی کرانے سے انکار کر دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر