حکومت عوامی فلاح کے منصوبوں پر تیزی سے کام کر رہی ، ہنجراء
کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر، نامہ نگار)سابق صوبائی وزیر جیل خانہ جات و مسلم لیگ ن ضلع کوٹ ادو کے صدر ملک احمد یار ہنجراء نے کہا ہے کہ۔۔۔
وزیراعظم محمد شہباز شریف اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں وفاق اور پنجاب میں عوامی فلاح، ترقی اور خوشحالی کا سفر تیزی سے جاری ہے۔انہوں نے کہا کہ نوجوانوں، طلبہ، بیواؤں، کسانوں، خواتین، بزرگوں، خصوصی افراد، مزدوروں اور کم آمدن والے طبقات کی بہتری کے لیے متعدد فلاحی منصوبے شروع کیے گئے ہیں، جن کے مثبت نتائج سامنے آ رہے ہیں۔صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب حکومت صحت، تعلیم، صاف ستھرا پنجاب، جدید انفراسٹرکچر، زرعی ترقی، روزگار کے مواقع، ہنرمند نوجوانوں کی تربیت اور ڈیجیٹل سہولیات کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔
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