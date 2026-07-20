صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

  • ملتان
فوڈ اتھارٹی کا ایکشن ، 20 من مردہ مرغیاں برآمد ، رکشہ ضبط ، مقدمہ

ٹھینگی میں کارروائی،مردہ مرغیاں ہوٹلوں،فاسٹ فوڈپوائنٹس پر سپلائی کی جانی تھیں،مردہ،حرام گوشت کا کاروباراخلاقی ومعاشرتی برائی،کوئی رعایت نہیں برتیں گے ،راجہ منصور

ملتان ،وہاڑی (لیڈی رپورٹر،نمائندہ خصوصی )ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیم نے دورانِ کارروائی مردہ مرغیوں کی سپلائی ناکام بنا دی،155 ڈبلیو بی ٹھینگی میں لوڈر رکشہ سے 20 من سے زائد مردہ مرغیاں تلف، سپلائر کیخلاف ایف آئی آر درج، لوڈر رکشہ پولیس کی تحویل میں لے لیں۔ تفصیلات کے فوڈ سیفٹی ٹیم نے وہاڑی کے علاقے ٹھینگی سے مردہ مرغیوں سے بھرا لوڈر رکشہ پکڑ لیا۔ رکشہ سے بھاری مقدار میں مردہ مرغیاں برآمد کی گئیں۔ترجمان فوڈ اتھارٹی کے مطابق مردہ مرغیاں مختلف مقامات پر ہوٹلوں اور فاسٹ فوڈ پوائنٹس پر سپلائی کی جانی تھیں۔ فوڈ سیفٹی ٹیم نے دورانِ کارروائی 20من سے زائد مردہ مرغیاں موقع پر تلف کرکے سپلائر کیخلاف ایف آئی آر درج کرواتے ہوئے لوڈر رکشہ پولیس تحویل میں دی دیا۔

اس موقع پر ڈی جی فوڈ اتھارٹی راجہ منصور احمد کا کہنا تھا کہ مردہ اور حرام گوشت کا کاروبار نہ صرف قانوناً جرم ہے بلکہ یہ ایک سنگین سماجی اور اخلاقی برائی بھی ہے ، جو عوامی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے ۔ ایسے عناصر معمولی مالی منفعت کے لیے شہریوں کی زندگیوں کو داؤ پر لگاتے ہیں، اس لیے ان کے خلاف آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔مزید انہوں نے کہا کہ اتھارٹی خوراک کے نام پر انسانی جانوں سے کھیلنے والے مافیا کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ریٹ لسٹ نظر انداز، سبزیاں مہنگے داموں فروخت

پی پی 153:ترقیاتی منصوبوں کو ڈیڈ لائن پر مکمل کرنیکی ہدایت

اہلِ بیتِ اطہارؓ کی محبت ہر مسلمان کے ایمان کا تقاضا :راغب نعیمی

پٹرولیم قیمتوں کا روزانہ کی بنیاد پر تعین ناقابل قبول : ہشام الٰہی

پیپلز پارٹی آزاد کشمیر میں بھی کلین سویپ کریگی:سلیم حیدر

انجمن تاجران کا پیٹرولیم قیمتوں کا روزانہ جائزہ لینے کے فیصلے پر تحفظات کا اظہار

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’چراغِ راہ‘ کا احیا
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
گھٹن، اضطراب اور خوف
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آڈٹ پورٹ لمحہ فکریہ
کنور دلشاد
نسیم احمد باجوہ
یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ… (2)
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
حسنِ معاشرت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر