4 بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے
ملتان (لیڈی رپورٹر)چائلڈ پروٹیکشن بیورونے وہاڑی چوک اور لاری اڈہ سے گھر سے بھاگے 4 بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے جن میں 10 سالہ فہد، 8 سالہ سعد، 11 سالہ انصر، 7 سالہ ارسلان شامل ہیں۔لواحقین کی تلاش جاری ہے ۔
چائلڈ پروٹیکشن بیورونے وہاڑی چوک اور لاری اڈہ سے گھر سے بھاگے 4 بچے حفاظتی تحویل میں لے لئے جن میں 10 سالہ فہد، 8 سالہ سعد، 11 سالہ انصر، 7 سالہ ارسلان شامل ہیں۔لواحقین کی تلاش جاری ہے ۔
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