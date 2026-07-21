بجلی کی بندش کا شیڈول جاری
ملتان(خصوصی رپورٹر)میپکوریجن میں ضروری مرمت کے باعث آج مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ اس بندش سے ملتان سرکل کے 11KVصابرہ،ٹیوب ویل اورقصبہ مڑل فیڈرز سے پانچ بجے صبح سے نو بجے دن تک بجلی بند رہے گی۔
میپکوریجن میں ضروری مرمت کے باعث آج مختلف اوقات میں بجلی بند رہے گی۔ اس بندش سے ملتان سرکل کے 11KVصابرہ،ٹیوب ویل اورقصبہ مڑل فیڈرز سے پانچ بجے صبح سے نو بجے دن تک بجلی بند رہے گی۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments