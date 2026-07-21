اغوا شدہ نوبیاہتا جوڑا بازیاب
شجاع آباد (نامہ نگار) پولیس نے کچہری کے باہر سے اغوا ہونے والے نوبیاہتا جوڑے ، امجد یوسف اور ان کی اہلیہ مہوش، کو چند گھنٹوں کے اندر بحفاظت بازیاب کر لیا گیا، جبکہ ایک خاتون سمیت تین ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
پولیس نے کچہری کے باہر سے اغوا ہونے والے نوبیاہتا جوڑے ، امجد یوسف اور ان کی اہلیہ مہوش، کو چند گھنٹوں کے اندر بحفاظت بازیاب کر لیا گیا، جبکہ ایک خاتون سمیت تین ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا۔
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