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مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں نہ کرنے کا حکم

  • ملتان
مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں نہ کرنے کا حکم

ملتان(کورٹ ر پورٹر)ایڈیشنل سیشن جج ملتان نے مرضی کی شادی کرنیوالی لڑکی کو ہراساں و پریشان کرنے سے متعلق درخواست پر ایس ایچ او تھانہ بہا ئو الدین زکر یا کو ہراساں کرنے سے باز رہنے کا حکم دیا ہے ۔

عدالت میں خاتون مر یم بی بی نے ہراسمنٹ کی درخواست دائر کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اس نے اپنی مرضی سے چند روز قبل پسند کی شادی کرلی تھی چونکہ والدین اسکی شادی کسی عمر رسیدہ شخص سے کرنا چاہتے تھے اب شادی کرنے پر قریبی رشتے دار جان دشمن بن گئے ہیں اور طلاق نہ لینے پر شدید نتائج کی دھمکیاں دی جارہی ہیں۔

 

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