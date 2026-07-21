صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ انسپکٹر کی ضمانت درخواست ریگولر سماعت کیلئے مقرر

  • ملتان
فوڈ انسپکٹر کی ضمانت درخواست ریگولر سماعت کیلئے مقرر

ملتان (کورٹ رپورٹر)ملتان ہائی کورٹ بینچ کے جج جسٹس شہرام سرور چوہدری نے محکمہ خوراک کے انسپکٹر عزادار حسین کی بعد از گرفتاری درخواستِ ضمانت باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔

درخواست گزار کے وکیل مرزا محمد ادریس خان نے عدالت میں مؤقف اختیار کیا کہ ان کے موکل پر ڈیڑھ کروڑ روپے کے مبینہ غبن کا الزام عائد کیا گیا ہے حالانکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ مقدمے کا اصل ذمہ دار اسسٹنٹ فوڈ کنٹرولر (اے ایف سی) ہے ، جسے نہ صرف گرفتار نہیں کیا گیا بلکہ ترقی دے کر ڈسٹرکٹ فوڈ کنٹرولر لودھراں تعینات کر دیا گیا ہے ۔وکیل کے مطابق اینٹی کرپشن حکام نے صرف فوڈ انسپکٹر کو انکوائری کے لیے طلب کیا اور بعد ازاں گرفتار کر لیا، جبکہ درخواست گزار پہلے ہی گودام میں سٹاک کی کمی سے متعلق اپنے اعلیٰ حکام کو تحریری طور پر آگاہ کر چکا تھا۔ اس نے چوکیدار کے خلاف مقدمہ بھی درج کرا رکھا ہے ۔ مزید یہ کہ اس کی ڈیوٹی گودام پر نہیں بلکہ چیک پوسٹ پر تھی۔ وکیل نے عدالت کو بتایا کہ درخواست گزار گزشتہ 41 روز سے زیر حراست ہے ۔ عدالت نے ابتدائی دلائل سننے کے بعد درخواستِ ضمانت کو باقاعدہ سماعت کے لیے مقرر کرنے کا حکم دے دیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

شاہراہوں پر غیر قانونی رکشہ ویگن سٹینڈز،ٹریفک متاثر

کھلے مین ہولز، غفلت برتنے والے جیل جائینگے :کمشنر

آزاد کشمیر انتخابات : چنیوٹ میں پولنگ انتظامات کا جائزہ

بندیشہ کبڈی کلب نے نمائشی میچ جیت لیا، وفاقی وزیر طلال چودھری نے انعامات تقسیم کیے

جڑانوالہ:غیر قانونی آتش بازی کا بڑا ذخیرہ برآمد، ملزم فرار

سابقہ رنجش،خاتون کو بدترین تشدد کا نشانہ بنادیا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس