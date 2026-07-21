صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

2 وارداتیں ، زیورات، نقدی، بکریاں اور موبائل چوری

  • ملتان
2 وارداتیں ، زیورات، نقدی، بکریاں اور موبائل چوری

2 وارداتیں ، زیورات، نقدی، بکریاں اور موبائل چوری پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کرکے چوروں کی تلاش شروع کر دی

 کوٹ ادو (ڈسٹرکٹ رپورٹر ) کوٹ ادو میں ایک ہی روز کے دوران چوری کی دو وارداتوں میں طلائی زیورات، نقدی، بکریاں اور موبائل فون چوری کر لیے گئے ۔ پولیس کے مطابق پہلے واقعے میں تھانہ صدر سرور شہید، دائرہ دین پناہ کے علاقے چک نمبر 154 ایم ایل میں رات کی تاریکی میں نامعلوم چور محمد نوید کے گھر کی پچھلی دیوار میں نقب لگا کر داخل ہوئے اور صندوق سے ایک تولہ طلائی زیورات، جن کی مالیت تقریباً 4 لاکھ 50 ہزار روپے ، اور ایک لاکھ 50 ہزار روپے نقدی چوری کرکے فرار ہو گئے ۔ دوسرے واقعے میں تھانہ سٹی چوک سرور شہید کے علاقے چک نمبر 573 ٹی ڈی اے میں نامعلوم ملزمان ظہیر عبداللہ کے بھانے مویشیاں سے چار بکریاں، جن کی مالیت ایک لاکھ 95 ہزار روپے ، اور کمرے سے انفینکس اسمارٹ 20 موبائل فون، جس کی مالیت 35 ہزار روپے بتائی گئی ہے ، چوری کرکے لے گئے ۔ پولیس نے دونوں واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کرکے نامعلوم ملزمان کی تلاش اور مزید تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بھاٹی گیٹ:ایک اور پارکنگ پلازہ منظوری،فنڈز کا منتظر

ڈی جی ایل ڈی اے کاشہرمیں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین کا لکشمی چوک میں بارشی پانی کے نکاس کا جائزہ

ڈی آئی جی آپریشنز کی کھلی کچہری،شکایات نمٹانے کاحکم

دھرمپورہ سے گلشن راوی تک جدید سیوریج لائنزکے منصوبے پر اجلاس

شیخ زاید ہسپتال :روبوٹک طریقہ کار سے گھٹنے کی تبدیلی کا آپریشن

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہمارے ساتھی! ہمارے غم خوار!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پابندیاں اور مادر پدر آزادی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مولانا کی سمجھداری کا تقاضا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
اختیارات کی علیحدگی کا مسئلہ
شاہد کاردار
رشید صافی
خلیجی بحران اور پاکستان کا سٹرٹیجک توازن
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گرفتاری اور ہلاکو خان
حافظ محمد ادریس