صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وہاڑی نے ملتان کو شکست دے کر بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت لی

  • ملتان
وہاڑی نے ملتان کو شکست دے کر بیڈمنٹن چیمپئن شپ جیت لی

انڈر 23 مقابلوں میں شاندار کارکردگی، فاتح کھلاڑیوں میں میڈلز اور ٹرافیاں تقسیم

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)ڈسٹرکٹ بوائز انڈر 23 بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں وہاڑی نے ملتان کو تین ایک کے مارجن سے شکست دے کر ٹائٹل اپنے نام کر لیا۔تقریب میں ڈسٹرکٹ سپورٹس آفیسر وہاڑی عاصم بھٹی، حبیب، انیس خان، وقار احمد اور ناصر حسین سمیت دیگر شخصیات نے شرکت کی۔رضیہ سلطانہ نے کہا کہ وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز خواتین کی ترقی اور کھیلوں کے فروغ کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملتان خطے میں بے پناہ ٹیلنٹ موجود ہے ، جسے جدید سہولیات فراہم کرکے سامنے لانے کی ضرورت ہے ۔ڈی او سپورٹس عطا الرحمن خان نے کہا کہ محکمہ کھیل کا مقصد نوجوانوں کو بہتر مواقع فراہم کرنا اور ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا ہے تاکہ وہ ملک کا نام روشن کر سکیں۔بیڈمنٹن چیمپئن شپ میں چاروں اضلاع کے کھلاڑیوں نے شرکت کی۔ آخر میں فاتح اور رنر اپ ٹیموں کے کھلاڑیوں میں میڈلز، ٹرافیاں اور سرٹیفکیٹس تقسیم کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر کا گورنمنٹ میاں مولا بخش ہسپتال کا اچانک دورہ

مفت سبزی کی فراہمی کے لیے عملی اقدامات کا آغاز

یونیورسٹی سرگودھا اورسرگودھا چیمبر کے درمیان مفاہمتی یادداشت

ڈی پی او توقیر کی شکایت سیل میں کھلی کچہری کا انعقاد

ڈی پی او کا تھانہ کینٹ کی عمارت فرنٹ ڈیسک، حوالات، محرر آفس اور دیگر شعبہ جات کا معائنہ

انجمن راجپوتاں تحصیل بھلوال کی تنظیم سازی

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر