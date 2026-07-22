صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چاول اور گنے کی فصلوں کے دوران نہریں بند، کسان سراپا احتجاج

  • ملتان
چاول اور گنے کی فصلوں کے دوران نہریں بند، کسان سراپا احتجاج

مونڈکا (نامہ نگار)عادل واہ، ناگ واہ، گھتو رائٹ اور گھتو لیفٹ سمیت متعدد نہروں کی بندش پر کسان اتحاد اور کاشتکاروں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے فوری پانی کی فراہمی کا مطالبہ کیا ہے ۔

کسان اتحاد مظفرگڑھ کے عہدیداران صدر میاں احسان دھنوتر، جنرل سیکرٹری حاجی ملک محمد فاروق ابڑیند، اصغر شاہ کہیری، میاں محمد اسماعیل نوناری، سید اقبال بخاری، تنویر اظہر نوناری اور محسن مجید نے کہا ہے کہ محکمہ انہار مظفرگڑھ نے چاول کی کاشت کے اہم مرحلے اور گنے کی بڑھوتری کے دوران متعدد نہریں بند کر دی ہیں، جس سے فصلوں کو شدید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے ۔انہوں نے کہا کہ مہنگائی کے باعث پہلے ہی کسان مشکلات کا شکار ہیں، جبکہ مہنگے ڈیزل کے ذریعے فصلوں کو پانی دینا بھی ممکن نہیں رہا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئی منزل ، گھر کی مرمت ، 37ہزار افراد کی آن لائن درخواستیں

تمام واسا ز کو مون سون میں فوری ردِعمل یقینی بنانیکی ہدایت

وزیر تعلیم کی زیرصدارت اجلاس میں ٹاپ کرنے والی دانش سکولز کی دو بچیاں بھی شریک

آئی جی پنجاب سے پولیس ملازمین اور اہلخانہ کی ملاقات

لیسکو ہیڈکوارٹر میں حفاظتی اقدامات بارے اجلاس

کنٹرولڈ ایریا میں آپریشن 147املاک سربمہر

آج کے کالمز

ایاز امیر
ادھوری کہانیاں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ایک باپ کا مقدر
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیمی ایمرجنسی: کہ خوشی سے مر نہ جاتے اگر اعتبار ہوتا
شاہد صدیقی
سلمان غنی
آبنائے ہرمز کی بندش کا چیلنج
سلمان غنی
محمد حسن رضا
صلۂ شہید کیا ہے…
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پریشانیوں اور تکالیف کے اسباب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر