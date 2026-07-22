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لاپتہ بچے بازیاب، اشتہاری گرفتار

  • ملتان
لاپتہ بچے بازیاب، اشتہاری گرفتار

وہاڑی (نمائندہ خصوصی)لاپتہ ایک خصوصی بچہ اور دو مغوی بچے بحفاظت بازیاب جبکہ جعلی چیک کے مقدمے میں دو سال سے اشتہاری گرفتار ۔

 تفصیل کے مطابق تھانہ دانیوال پولیس کی ٹیم نے ملتان سے لاپتہ ہونے والے سپیشل چائلڈ دیان کو وہاڑی سے تلاش کرکے بحفاظت ورثا کے حوالے کر دیا۔ تھانہ کرمپور پولیس نے اغواء ہونے والے 12 سالہ یاسین اور 8 سالہ عثمان کو کراچی سے بازیاب کرا لیا۔ پولیس نے دونوں بچوں کو والدین کے حوالے کر دیا۔

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