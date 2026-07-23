6گیس میٹر کاٹ دیئے
ملتان(خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 06 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی۔ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ،ایک میٹر جو شفٹ ہوا تھا کاٹ لیا گیا ،چار میٹر کمپریسر استعمال پر کاٹے گئے ۔
سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 06 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی۔ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ،ایک میٹر جو شفٹ ہوا تھا کاٹ لیا گیا ،چار میٹر کمپریسر استعمال پر کاٹے گئے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments