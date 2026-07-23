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کمیونیکیشن سکلز پر سیمینار

  • ملتان
کمیونیکیشن سکلز پر سیمینار

ملتان (خصوصی رپورٹر) یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے مرتب کردہ سالانہ کیلنڈر کے سلسلہ میں بہاؤالدین زکریا ای لائبریری ملتان میں سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کیمونیکشن سکلز اور سٹریس منیجمنٹ کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا ۔

 یوتھ افیئرز اینڈ سپورٹس ڈیپارٹمنٹ پنجاب کے مرتب کردہ سالانہ کیلنڈر کے سلسلہ میں بہاؤالدین زکریا ای لائبریری ملتان میں سپورٹس ڈیپارٹمنٹ کے زیر اہتمام کیمونیکشن سکلز اور سٹریس منیجمنٹ کے موضوع پر ایک سیمینار منعقد ہوا ۔

 

 

 

 

 

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