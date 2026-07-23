438متاثرین کی مدد
ملتان (کرائم رپورٹر)رسکیو 1122 ضلع ملتان نے 386 ایمرجنسیز پر بروقت ریسپانس کرتے ہوئے 384 متاثرین کو ریسکیو سروسز فراہم کیں۔ ان ایمرجنسیز میں 357 ملتان شہر، 16 شجاع آباد جبکہ 13 جلال پور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔
رسکیو 1122 ضلع ملتان نے 386 ایمرجنسیز پر بروقت ریسپانس کرتے ہوئے 384 متاثرین کو ریسکیو سروسز فراہم کیں۔ ان ایمرجنسیز میں 357 ملتان شہر، 16 شجاع آباد جبکہ 13 جلال پور پیر والا میں رپورٹ ہوئیں۔
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