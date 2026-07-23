صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علاقائی امن کیلئے ایران اور عرب ممالک کا تعاون ضروری ہے ، شہزاد یوسف

  • ملتان
علاقائی امن کیلئے ایران اور عرب ممالک کا تعاون ضروری ہے ، شہزاد یوسف

گگو منڈی(نامہ نگار)سابق ناظم و سابق چیئرمین گگو منڈی میاں محمد شہزاد یوسف نے کہا ہے کہ مشرق وسطیٰ کے موجودہ حالات میں مذاکرات اور۔۔۔

 تعاون کو فروغ دینا ضروری ہے ۔پریس کلب کے اراکین سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ عالمی طاقتوں نے مختلف ممالک کے وسائل سے فائدہ اٹھایا، جبکہ خطے میں امن کے لیے تمام ممالک کو مثبت کردار ادا کرنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ایران، عرب ممالک اور دیگر اسلامی ممالک کے درمیان تعاون خطے کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے ۔میاں محمد شہزاد یوسف نے کہا کہ موجودہ حالات میں جنگ کے بجائے مذاکرات اور سفارتی کوششوں کو ترجیح دینی چاہیے تاکہ خطے میں امن و استحکام قائم رہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانونی ری فلنگ کیخلاف کارروائیاں تیز کی جائیں، ڈپٹی کمشنر

مختلف اقسام کے پودے لگا کر شجرکاری مہم کا باقاعدہ آغاز

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ہیڈکوارٹر ارشد احمد وٹو کا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کا اچانک دورہ

شہریوں کی شکایات کا فوری ازالہ یقینی بنایا جائے گا،ڈپٹی ڈائریکٹر لوکل گورنمنٹ

پولیس اہلکاروں کی ذہنی صحت کیلئے کونسلنگ سیشن کا انعقاد

پٹرول کی مصنوعی قلت پیدا نہیں ہونے دی جائیگی ،ڈپٹی کمشنر بھکر

آج کے کالمز

خورشید ندیم
’’مسلم لبرلزم‘ ‘کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
قبر کھودی گئی میری تو پتھر کی زمیں نکلی
خالد مسعود خان
عمران یعقوب خان
جنگ میں نئی جنگ
عمران یعقوب خان
میاں عمران احمد
پٹرولیم مصنوعات، آسان کاروبار اور گوادر
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
بندہ پرور کب تلک؟
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
شگون … (1)
مفتی منیب الرحمٰن