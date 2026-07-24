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منکی پاکس کے مریض رپورٹ

  • ملتان
منکی پاکس کے مریض رپورٹ

ملتان(لیڈی رپورٹر)نشتر ہسپتال ملتان میں 24 گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس، ڈینگی اور ان سے ہونے والی اموات کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ خسرہ کے تین مشتبہ مریض اور منکی پاکس کے تین مریض زیر علاج ہیں۔

نشتر ہسپتال ملتان میں 24گھنٹوں کے دوران کورونا وائرس، ڈینگی اور ان سے ہونے والی اموات کا کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا، جبکہ خسرہ کے تین مشتبہ مریض اور منکی پاکس کے تین مریض زیر علاج ہیں۔

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