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2جعلسازوں کیخلاف ایکشن

  • ملتان
2جعلسازوں کیخلاف ایکشن

ملتان ( کرائم رپورٹر )بوگس چیک اور خیانت پر دو افراد کیخلاف مقدمات درج ۔چہلیک پولیس کو محمد گل نے بتایا کہ ملزم طاہر فدا نے بوگس چیک دیا ، کلثوم نے بتایا ملزم سہیل کو پاور آف اٹارنی مقرر کیا جس نے خیانت کی ۔

بوگس چیک اور خیانت پر دو افراد کیخلاف مقدمات درج ۔چہلیک پولیس کو محمد گل نے بتایا کہ ملزم طاہر فدا نے بوگس چیک دیا ، کلثوم نے بتایا ملزم سہیل کو پاور آف اٹارنی مقرر کیا جس نے خیانت کی ۔

 

 

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