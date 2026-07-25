60میٹرز کی انسپکشن
ملتان (خصوصی رپورٹر)سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 08 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ریکور کر لیا گیا ،سات میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث خلاف ضابطہ پائے گئے ۔
سوئی گیس ٹاسک فورس کی کارروائی 08 میٹر منقطع، 60 کیسز کی چیکنگ کی گئی ایک میٹر جو کنزیومر نے اتار کر رکھا تھا ریکور کر لیا گیا ،سات میٹر کمپریسر استعمال کرنے کے باعث خلاف ضابطہ پائے گئے ۔
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