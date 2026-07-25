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بلیک میلنگ پر 3ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا

  • ملتان
بلیک میلنگ پر 3ملزموں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا گیا

ملتان (کرائم رپورٹر)بلیک میلنگ کے الزام میں تین افراد کیخلاف مقدمہ درج کرلیاگیا ۔ سیتل ماڑی پولیس کو جاوید نے۔۔۔

 بتایا کہ ملزم سے رقم واپس لینے گیا تو ملزموں نے مجھے نشہ آور چیز سے بے ہوش کردیا ہوش میں آیا تو پینٹ اتری ہوئی تھی ملزم برہنہ حالت میں ویڈیو بنارہے تھے اور دھمکی دی کہ ہم سے کم عمر بچوں کو ہمارے پاس لاؤ ورنہ ویڈیو وائرل کردیں گے ۔ 

 

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