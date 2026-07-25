بھتہ نہ دینے پر دکان کے شیشے توڑ دیئے ،30ہزار چھین کر فرار
ملتان (کرائم رپورٹر )قطب پور پولیس کو راشد نے بتایا کہ ملزم عبدالرحمن میری دکان پر آیا بھتہ کا تقاضا کیا نہ دینے پر چلا گیا کچھ دیر بعد واپس آیا نامعلوم کے ہمراہ دکان کے شیشے توڑ دیئے کھانے کا سامان نیچے گرادیا اور غلے سے نقدی 30ہزار نکال کر فرار ہوگئے ۔
قطب پور پولیس کو راشد نے بتایا کہ ملزم عبدالرحمن میری دکان پر آیا بھتہ کا تقاضا کیا نہ دینے پر چلا گیا کچھ دیر بعد واپس آیا نامعلوم کے ہمراہ دکان کے شیشے توڑ دیئے کھانے کا سامان نیچے گرادیا اور غلے سے نقدی 30ہزار نکال کر فرار ہوگئے ۔
Comments / رائے دیں
Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.
Approved Comments