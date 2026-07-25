صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نماز جمعہ کے دوران مسجد کے سامنے سے موٹر سائیکل چوری

  • ملتان
نماز جمعہ کے دوران مسجد کے سامنے سے موٹر سائیکل چوری

مونڈکا(نامہ نگار )نماز جمعہ کے دوران مسجد کے سامنے سے موٹر سائیکل چوری۔تفصیل کے مطابق نماز جمعہ کے۔۔۔

 وقت جامع مسجد شاہی کے سامنے ہیڈ بکائنی کے رہائشی محمد عکاشہ نے موٹر سائیکل کھڑی کی اور نماز کے لئے مسجد میں چلا گیا ۔اس دوران چور اسکی موٹر سائیکل چوری کر کے لے گیا ۔شہریوں کا کہنا ہے کہ مقامی پولیس وارداتیں کنٹرول کرنے میں ناکام ہوچکی ہے ،ڈی پی او سے مطالبہ ہے کہ جرائم پر قابو پانے کیلئے مؤثرکریک ڈاؤن کیا جائے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ڈپٹی کمشنر بھیرہ کے موضع چاوہ کے قریب ڈرین کا ہنگامی دورہ

ڈپٹی کمشنر کا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میانوالی کا دورہ

خواجہ سلمان کا نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کا دورہ

منتہا کے لواحقین کوپراسیکیوٹر آفس بلا کر بریفنگ دی گئی

ممکنہ سیلاب میں پولیس اورسیف سٹی کی خدمات پر مشاورت

دریائے جہلم سے ملحقہ علاقوں کی مسلسل نگرانی جاری رکھی جائے ،ڈپٹی کمشنر خوشاب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن