صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رانا حسن ماجد مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی آج ہوگی

  • ملتان
رانا حسن ماجد مرحوم کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی آج ہوگی

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)رانا حسن ماجد کے ایصال ثواب کیلئے قل خوانی آج ہوگی۔اہل علاقہ، عزیز و اقارب اور۔۔۔

 دوست احباب سے شرکت کی اپیل۔تفصیل کے مطابق رانا امجد محمود حماد ایڈووکیٹ اور راناجاوید کے بھائی جبکہ رانا حسیب کے والد مرحوم راناحسن ماجد کے ایصال ثواب کیلئے رسم قل خوانی آج صبح 9 بج کر 15 منٹ پر یونیک سکول محمودکوٹ شہر میں ہوگی اورمرحوم کے ایصال ثواب کیلئے قرآن خوانی،دعائے مغفرت اور فاتحہ خوانی کی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

5میڈیکل یونیورسٹیوں میں وائس چانسلر کا اضافی چارج تفویض

20اضلاع میں تعمیراتی سرگرمیاں 15ستمبر تک بند

تین روزہ توانائی اور الیکٹرک موبیلٹی نمائش کا افتتاح

حکومتی سکیم میں زمینیں شامل کرنے کیخلاف کمشنرز کو فیصلہ کرنیکاحکم

مون سون:محکمہ ہاؤسنگ میں کنٹرول روم قائم

بھاٹی منصوبے کو 30 جولائی سے ٹریفک کیلئے کھولنے کی تیاری

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن