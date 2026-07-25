صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوٹ ادومیں ایک ہی روز میں چوری وسرقہ کی 3 وارداتیں

  • ملتان
کوٹ ادومیں ایک ہی روز میں چوری وسرقہ کی 3 وارداتیں

موٹرسائیکل،طلائی زیورات،،لاکھوں مالیت کاگھریلو سامان غائب، بچی بھی اغواء

کوٹ ادو(ڈسٹرکٹ رپورٹر،نامہ نگار)ضلع کوٹ ادومیں ایک ہی روز میں چوری وسرقہ کی 3 وارداتیں،10 سالہ بچی اغواء،موٹرسائیکل،طلائی زیورات،موبائل فون،لاکھوں مالیت کاگھریلو سامان چوری،پولیس نے الگ الگ مقدمات درج کر کے تفتیش شروع کر دی،اس بارے تفصیل کے مطابق پہلے واقعہ میں تھانہ سٹی کوٹ ادو کے علاقہ نور شاہ روڈپرہاڑ شرقی کے رہائشی محمد لقمان کی موٹرسائیکل سپر پاورنامعلوم ملزمان فیصل بیکری کے قریب ہوٹل کے باہرسے چوری کرکے فرار ہوگئے ،دوسرے واقعہ میں تھانہ سٹی سرور شہید کے علاقہ چکنمبر 587 ٹی ڈی اے میں شہباز کی بیوہ کی مدعیت میں درج ایف آئی آر متن کے مطابق عبدالرزاق اور دیگر4ملزمان نے گھر سے سیلنگ فین،چارپائیاں،لکڑی کا دروازہ،نلکا مشین، کمرے کے بالے ،برتن،درخت، بورکا سامان،  اینٹیں،پائپ اوردیگرسامان مالیتی ایک لاکھ 70ہزارروپے چوری کرلیاجبکہ گھر کی دیواروں،لیٹرین،غسل خانہ کی توڑ پھوڑ کرکے مزید 30 ہزارکانقصان پہنچایا،تیسرے واقعہ میں تھانہ دائرہ دین پناہ کے علاقہ موضع ڈبی شاہ میں خالدحسین کی مدعیت میں درج ایف آئی آر متن کے مطابق نامعلوم ملزمان نے اس کی بہن شمیم مائی کے گھر کا تالا توڑ کر الماری سے 35 ہزارمالیت کے طلائی ٹاپس،2 ان سلے سوٹ ایک موبائل فون چوری کر لیا،پولیس نے تمام واقعات کے الگ الگ مقدمات درج کرکے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ریلوے پھاٹکوں پرراستے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ‘حادثات

جی سی ویمن یو نیورسٹی سیالکوٹ زرعی یونیور سٹی فیصل آباد میں معاہدہ

حافظ آباد:ڈی سی کا قادر آباد بیراج ‘ریلیف کیمپوں کا دورہ

یو نیور سٹی آف نا رووال کے وفد کا دورہ سیالکوٹ چیمبر آف کامرس

آر پی او کی گجرات چیمبر میں تاجروں اور صنعتکاروں سے میٹنگ

ڈی جی پی ڈی ایم اے گجرات میں ترقیاتی منصوبوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ پھیل رہی ہے
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
امیر العظیم بھی رخصت ہوئے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
امیر العظیم، استقامت کا کوہِ گراں
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
کیا خوب قیامت کا ہے گویا کوئی دن اور
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
کرکٹ اور دیگر کھیلوں کا مستقبل
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
شگون …(2)
مفتی منیب الرحمٰن