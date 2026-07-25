نامعلوم افراد نے لڑکا اغوا کرلیا والد کی درخواست پر مقدمہ درج
ملتان (کرائم رپورٹر )پولیس نے نوجوان کو اغوا کرنے کے الزام میں نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ بی زیڈ پولیس کو نذیر نے بتایا کہ میرا بیٹا عمر گھر سے چلا گیا واپس نہیں آیا قوی شبہ ہے کہ بیٹے کو نامعلوم ملزم اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔
پولیس نے نوجوان کو اغوا کرنے کے الزام میں نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمہ درج کرلیا ۔ بی زیڈ پولیس کو نذیر نے بتایا کہ میرا بیٹا عمر گھر سے چلا گیا واپس نہیں آیا قوی شبہ ہے کہ بیٹے کو نامعلوم ملزم اغوا کرکے فرار ہوگئے ۔
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