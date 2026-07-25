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سی ٹی ڈ ی کومطلوب ملزم ائیر پورٹ سے گرفتار

  • ملتان
سی ٹی ڈ ی کومطلوب ملزم ائیر پورٹ سے گرفتار

ملتان (کرائم رپورٹر )سی ٹی ڈی کو مطلوب ملزم کو ایئر پورٹ پر ایف آئی اے نے گرفتار کرلیا ۔نجی ایئر لائن کی۔۔۔۔

 پرواز ملتان انٹر نیشنل ایئر پورٹ سے مسافروں کو لیکر دبئی کیلئے شیڈول تھی کہ دوران چیکنگ و جانچ پڑتال ایف آئی اے امیگریشن کاؤنٹر نے ایک شخص کو گرفتار کرلیا ۔جس کی شناخت اقبال خان سے ہوئی جو چنیوٹ کا رہائشی تھا ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کی جانب سے گرفتار شخص سی ٹی ڈی چنیوٹ کو مطلوب تھا جو ملتان ایئر پورٹ سے دبئی روانہ ہورہا تھا گرفتار کرکے حوالہ چنیوٹ پولیس کردیا گیا۔

 

 

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