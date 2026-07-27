مختلف شعبوں میں داخلوں کااعلان
ملتان) خصوصی رپورٹر)زرعی نیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں تعلیمی سال 2026-27کے لیے زرعی علوم، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن ودیگر پروگرامزمیں داخلہ جاری ہے۔
زرعی نیورسٹی آف ایگریکلچر ملتان میں تعلیمی سال 2026-27کے لیے زرعی علوم، کمپیوٹر سائنس، انفارمیشن ٹیکنالوجی، مصنوعی ذہانت، ڈیٹا سائنس، بزنس ایڈمنسٹریشن ودیگر پروگرامزمیں داخلہ جاری ہے۔
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